Texas’ta 70’den fazla araç birbirine girdi: 3 ölü

ABD’nin Texas eyaletinde 70’den fazla araç gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde gizli buzlanma nedeni ile sabah saatlerine doğru zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 70’den fazla araç karışırken, birçok araç kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, çok sayıda kişinin ise araçlarında mahsur kaldığı aktarıldı.

Fort Worth kenti polis memuru Daniel Segura yaptığı açıklamada, kazanın Fort Worth’da yer alan eyaletler arası otoyol olan 35W’nin kuzeydoğu 28. sokağında gerçekleştiğini aktardı. Yaşanan kazaya güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini belirten Segura, "Olaya çok sayıda aracın karıştığını ve en az 3 can kaybının olduğunu teyit edebiliriz. Olay yerinde memurlarımız bulunuyor ve olay hala aktif bir durumda. Hava durumu, muhtemelen olaydaki faktörlerden biri" dedi.

Fort Worth Polis Departmanı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “I-35 Toll Express’in tüm kuzeye giden ve normal şeritleri, hava şartları ve yaşanan büyük bir kaza nedeniyle şu anda ulaşıma kapalıdır" denildi.

Aynı zamanda trafiğin aksamasının da beklendiğini kaydeden Polis Departmanı, "Uzun gecikmeler yaşanacak" dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Fort Worth Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah, özellikle Dallas - Fort Worth Metroplex’te (DFW) çok fazla trafik ve kaza meydana geldi. Buzlanmanın noktasal olması nedeniyle bu olaylar çok tehlikeli. Bloklar arasında yol koşullarının iyiden tehlikeye gidebileceğini yeterince vurgulayamayız. Yavaş olun" ifadelerine yer verildi.