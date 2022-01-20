Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alman uyruklu hayvansever kadının aracına taşla saldırarak camlarını kıran şahıs yakalandı. Şahsın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu jandarma ekipleri tarafından tulum giyilerek adliyeye sevk edildi.

Alanya’ya yerleşerek Bektaş Mahallesinde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi, kendisini hayvan bakımına adadı. Çiftliğinde at, eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde. Nicola, dün sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü. İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, "Ben bu insanlara ne yapıyorum? Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık, bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadının şikayetinin ardından araca taşlı saldırında bulunan Y.K.(28), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan Covid-19 testinde durumu pozitif çıktı. Bunun üzerine hem şahıs hem de görevli jandarma personeli koruyucu elbise olan tulum giydi. Jandarma ekipleri, koruyucu elbiseler içerisinde şahsı adliyeye sevk etti.