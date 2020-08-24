Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek otobüsle yolculuk yapan şahıs, otobüsü durduran kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Şahıs, acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde İzmir’in Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kula İlçe Jandarma Komutanlığına pozitif vaka olan bir şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbar edildi. 49 yaşındaki şahsın Erzurum’a gitmek üzere İzmir’den yola çıkan bir yolcu otobüsüne bindiğinin tespit edilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, bir dinlenme tesisi önünde yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontrollerde 49 yaşındaki M.M.T.’nin dün yapılan korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı ve karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Pozitif vaka olan şahıs karantina işlemleri için 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi Covid-19 servisine götürülürken, pozitif vaka ile temaslı olan otobüsün muavinine de yolcuğunu tamamlanmasının ardından 14 günlük süre ile evinde karantinaya alınması için tutanak tanzim edildi.

Covid-19 olan vatandaşın oturduğu koltuğun önü, arkası ve yanında başka bir yolcunun seyahat etmemesi ise sevindirdi. Pozitif vaka olan yolcu ile uzak oturmaları sebebi ile otobüste seyahat eden diğer 7 yolcuya karantina işlemi uygulanmadı.