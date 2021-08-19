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Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan ve Bodrum Adliyesi’ne teslim olan Çetin Doğan, sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye götürüldü.

Asayiş 19.08.2021, 17:05
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan ve Bodrum Adliyesi’ne teslim olan Çetin Doğan, sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye götürüldü.

Çetin Doğan’ı teslim alan polisler, eski paşayı Bodrum Adliyesi’nden çıkardı. Çetin Doğan’ın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Adliye çıkışında polislerin arasında kameralara seslenen Çetin Doğan, "Adalete teslim oluyorum" dedi.

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