Tesla hissedarlarının Elon Musk’a açtığı davada jüri seçimi başladı

Elon Musk’ın 2018’de Tesla hisseleri ile ilgili attığı tweetin ardından zarara uğrayan Tesla hissedarları tarafından açılan toplu davada jüri seçimi başladı.

Elon Musk’ın 2018’de Tesla hisseleri ile ilgili attığı tweetler nedeniyle Tesla hissedarları tarafından açılan toplu dava başladı. San Francisco Federal Mahkemesi’nde görülecek olan davada bugün 9 jüri üyesi için seçim yapılıyor. Hissedarlar, Musk’ın "yanlış ve yanıltıcı" ifadelerle kendilerini zarara uğrattığını iddia ederken, dava kapsamında, Musk’ın 7 Ağustos 2018’deki tweetlerinin ardından Tesla hissesi satın alan veya satan hissedarlar için tazminat talep ediliyor. Hissedarlar, zararlarını net olarak açıklamazken, zararlarının milyarlarca dolar olduğunu iddia ettiler. Davada yargılanacak olan eski ve görevde olan toplam 7 Tesla yöneticisi sanık ise, görevi kötüye kullandıklarını reddetti.

Musk, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Edward Chen’den duruşmanın başlamasına sayılı günler kala geçtiğimiz sene ekim ayında devraldığı Twitter’da devam eden işten çıkarmalar nedeniyle jüri üyelerinin kendisine karşı önyargılı olabileceğini iddia ederek davanın Texas’a taşınmasını istemişti. Yargıç Chen, geçtiğimiz hafta Musk’ın teklifini reddetti. Duruşmanın yaklaşık üç hafta sürmesi bekleniyor.

Musk’ın "Finansman sağlandı" tweeti ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun dikkatini çekmiş, Musk ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 40 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Ağustos 2018’de, Musk, Twitter’da Tesla’yı hisse başına 420 dolardan almayı düşündüğünü belirtmiş, kısa bir süre sonra "Finansman sağlandı" tweetini atmıştı. Aynı gün Musk, başka bir tweette, "Yatırımcı desteği onaylandı" ve "Bunun kesin olmamasının tek nedeni, hissedarların vereceğe oya bağlı olması" demişti.