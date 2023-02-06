Son Dakika
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Asayiş 06.02.2023, 20:16
Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor