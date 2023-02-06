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Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Asayiş 06.02.2023, 20:16
Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Tesisler’deki enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

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