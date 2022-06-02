Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı

İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak’ta bulunan bir tesisatçı dükkânında dün sabah saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, işyeri sahibi İsmail Arıkan’ın tuvalete gitmek için dükkânını sadece birkaç dakikalığına boş bırakmasını fırsat bildi.

İçeri giren hırsız, ilk önce masanın üzerinde duran el aletlerini arka cebine koydu. Daha sonra etrafı kontrol eden hırsız, masada bulunan dizüstü bilgisayarı montunun altına koyarak dükkândan uzaklaştı. Saniyeler içinde meydana gelen olayın ardından hırsız, iddialara göre 300 metre uzaklıktaki bir sokaktan da bisiklet çalarak sırra kadem bastı. Tuvaletten dükkânına dönen İsmail Arıkan bilgisayarını göremeyince ilk önce arkadaşlarının şaka yaptığını zannetti. Daha sonra güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı fark eden Arıkan, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

“Lavaboya gidip geldiğimde masanın üzerinde bilgisayarımın olmadığını fark ettim”