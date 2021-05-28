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Tersanede yüksekten düşerek yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan gemi tersanesinde bir kişi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 28.05.2021, 21:26
Tersanede yüksekten düşerek yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan gemi tersanesinde bir kişi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.10 sularında ilçeye bağlı gemi tersanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut U. (22) isimli işçi çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Olayı gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçinin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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