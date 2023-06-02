Ters yöne giren yabancı plakalı otomobil kazaya neden oldu

Erzurum’da ters yola giren İran plakalı otomobil, virajda başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İran plakalı otomobilde bulunan aile kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Lala Paşa Camii önünde meydana gelen trafik kazasında, 65 AB 999 plakalı İran uyruklu sürücü ters yola girince kavşaktan geçen Behçet Aral yönetimindeki 25 FY 018 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İran plakalı otomobildeki aile büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar otomobillerdeki yolculara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza sonrası bölgede trafikte yaşanan sıkışma nedeniyle ikinci bir zincirleme kaza da yaşandı. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan otomobilleri çekerek yolu yeniden trafiğe açtı.