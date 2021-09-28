Ters yöne giren araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ters yöne giren Toros otomobilin sürücüsü dehşet saçtı. Tır ve otomobille çarpışıp bariyere saplanan otomobil kağıt gibi ezilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu AFAD mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. idaresindeki 59 LH 986 plakalı Renault Toros araç, AFAD Lojistik Deposu önünden çevreyoluna ters yönden girdi. Ters yöne giren otomobil, o sırada karşıdan gelen tır ve otomobile çarptıktan sonra yolun ortasındaki bariyerlere saplandı. Bariyere saplandıktan sonra paramparça olan Toros’un sürücüsü E.Ö. hayatını kaybederken, yanında bulunan Y.Ç. ve kazaya karışan diğer otomobilde bulunan B.Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderilirken, kaza alanına gelen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve 112’nin müdahalesi ile araçtaki yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden E.Ö.’nün cansız bedeni ise hastane morguna sevk edildi.

Bariyerde parçalanan araç için 2 çekici çağrıldı

Kazadan sonra İstanbul Tekirdağ yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Feci kazada bariyere saplanan Renault Toros otomobilin parçalarını toplamak için bir çekici yetmeyince ikinci bir çekici çağrıldı. 2 çekiciyle, bariyere saplanan otomobil güçlükle olduğu yerden alındı.

Kazaya karışan Toros aracın çalıntı olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.