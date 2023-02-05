Ters yönden inen sürücülere polise denetimi

Zonguldak’ta ters yönden inen sürücülere polis ekiplerince idari para cezası kesildi. Tabelaları fark etmeyen sürücüler, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 436 TL idari para cezası yedi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Hayribey Sokak üzerinden ters yönden inen sürücüler üzerinde denetim yaptı. Tabela ile belirlenmesine rağmen tek yönlü yolu karşı yönden gelerek kullanan sürücüler polis kamerasına takıldı.

Kamera ile tespit edilen sürücüler trafik ekiplerince durduruldu. Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücüler hakkında ceza uygulandı. Para cezası uygulanan sürücüler itirazda bulunsa da ceza yemekten kurtulamadı. Bazı sürücüler söz konusu güzergahın tek yönlü olduğunu bilmediklerini söylerken bazıları da duruma şaşırarak cezaya razı oldu.

Trafik tabelalarına uymayan uymayan sürücülere 436 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin sıklaşarak devam edeceği öğrenildi.