Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı

Sakarya’da çevre yoluna ters şeritten girerek tehlike saçan hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince tespit edilerek bin 823 cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Erenler ilçesinde çevre yoluna ters şeritten girdi. Karasu istikametinde bir süre ters şeritte ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendi hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı. Hafif ticari aracı gören diğer sürücüler ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla yola devam ederken, diğer araç sürücüleri ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Ters yönde ilerleyen aracı tespit eden polis ekipleri ise sürücüye bin 823 lira cezai işlem uyguladı.