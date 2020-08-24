Ters yönde giden araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
TERS YÖNDE GİDEN ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 YARALI
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çift şeritli yolda ters yöne giren araçın motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yayladağı-Antakya yolu şenköy mahallesi yakınlarında çift şeritli yolda ters yöne giren A. B. İsimli 31 AHR 33 plakalı araç sürücüsü, 10 AAN 15 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan A. V. isimli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. 31 AHR 33 plakalı araç sürücüsü A. B. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şenköy Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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