Ters yönde akan trafiğe karşı ilerledi

Kahramanmaraş’ta trafikte ters yönde ilerleyen otomobil kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş-Adana Karayolunda bir otomobil şehir merkezi istikametine ters yönde ilerledi. Karşısından gelen araçlara aldırmadan uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Otomobil, karşı şeritte başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Herhangi bir kazanın yaşanmadığı görüntüde, ters yönde ilerleyen otomobil daha sonra gözden kayboldu.