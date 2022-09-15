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Ters şeritten ilerleyen hafriyat kamyonu ne hız sınırı ne de yön umursadı
Başakşehir’de hafriyat kamyonu cadde üzerinde ters yönden ilerledi. Aynı şeritte seyir halinde olan otomobilleri umursamadan yoluna devam eden kamyonet cep telefonu ile görüntülendi.
Asayiş 15.09.2022, 09:15
Başakşehir’de hafriyat kamyonu cadde üzerinde ters yönden ilerledi. Aynı şeritte seyir halinde olan otomobilleri umursamadan yoluna devam eden kamyonet cep telefonu ile görüntülendi.
Başakşehir Bahçekent’te bir hafriyat kamyonu cadde üzerinde ne hız sınırı kurallarına nede yön kurallarına umursadı. Araçların ilerlemesi gereken güzergahta tam tersi şekilde hızla seyir eden kamyon hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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|P
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|5
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|10
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|10
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|5
|6
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|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|6
|10
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|9
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|6
|9
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|6
|8
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|6
|8
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|7
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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