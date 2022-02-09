Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye darp ettiler

Bağcılar’da yola tersten gelen şehir eşkıyaları kendisini uyaran kamyonet şoförünü çocuğunun gözü önünde biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darp etti. Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, pikap tarzı araçla ters yola giren şahıslar, yoldan gelen kamyonet sürücüsüyle kafa kafaya geldi. Kamyonet şoförü pikap araçta bulunanları tersten geldiklerini uyarınca olanlar oldu.

Çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdüler

Kamyonet sürücüsünün uyarısının ardından pikapta bulunanlar, ellerine sopaları alarak kamyonet sürücünün üzerine yürüdü. Şehir eşkıyaları çocuğunun gözü önünde kamyonet sürücüsünün gözüne biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darp etti. Vatandaşlar saldırganları güçlükle ayırarak araçlarına bindirdi.

Kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Şehir eşkıyaları tarafından öldüresiye darp edilen kamyonet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.