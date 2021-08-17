banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bu hamle gıda fiyatlarını düşürebilir mi?
Bu hamle gıda fiyatlarını düşürebilir mi?
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı!
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı!

Ters şeritte ilerleyen minibüs trafiği tehlikeye attı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde minibüs sürücüsünün ters yönde giderek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Asayiş 17.08.2021, 11:09
Ters şeritte ilerleyen minibüs trafiği tehlikeye attı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde minibüs sürücüsünün ters yönde giderek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Olay, Karabük-Kastamonu karayolu Yazıköy köyü mevkiinde meydana geldi. Yazıköy istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ters yönde giden minibüsü fark etti.

Otomobil sürücüsünün yanında bulunan yolcu ise cep telefonu kamerasıyla akan trafiğe rağmen ters yönde giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan minibüsü kaydetti.

Yazıköy köyü Kavşağı’na yaklaştığında yavaşlayan minibüsün plakasının belirlenmesi için polis çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
28°
açık