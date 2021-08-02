banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı
BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı
İstanbul'da toptan fiyatlarda artış yüze 27'yi aştı
İstanbul'da toptan fiyatlarda artış yüze 27'yi aştı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in beyin kanaması geçirdi
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in beyin kanaması geçirdi
Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi
Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi

Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Asayiş 02.08.2021, 00:05
Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesinde meydana geldi. Salih Işık (30) idaresindeki 78 BS 838 plakalı otomobil, Volkan Feyzioğlu (45) yönetimindeki 78 AAS 495 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle Işık yönetimindeki otomobil ters döndü. Sürücü Işık ve yanında bulunan Tuğçe Işık (27) ve Yağız Efe Işık (4) kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile devrilen araçtan çıkan Işık ailesinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta tamamlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
29°
açık