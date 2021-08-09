Terörün finans kaynağına darbe: 46 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde operasyon başlattı. Operasyonda, 3 kilo 35 gram eroin, 6,43 gram metamfetamin, 0,73 gram esrar, 20 adet sentetik ecza maddesi, 9.472 paket kaçak sigara, 10 kilogram kaçak tütün, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. 1 adet resmî belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 46 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.