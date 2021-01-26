Terörle mücadelenin kahramanlarına nano teknolojik kıyafet

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terörle amansız mücadele veren Mehmetçik, yüksek mukavemetli iplikten nano teknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı ve su itici özelliğe sahip yeni kamuflajını kullanarak operasyona çıktı.

Zorlu kış mevsimine rağmen hain terör örgütüyle mücadelesine 7 gün 24 saat devam eden Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor. Yerli ve milli imkanları kullanarak terörü yurt içinde bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nano teknolojik kamuflaj ise göz kamaştırıyor. Yeni tip eğitim kıyafetinde yüksek mukavemetli iplerle nano teknolojik üretimle elde edilen kumaşlar, su itici özelliğinin yanı sıra model ve desen seçiminde ise Türkiye’nin coğrafi yapısına uygun özellikler göz önünde tutuldu. İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından kullanılan yeni kamuflajlar Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de kullanılmaya başlandı.

Yüksekova ilçesinde bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli askerler, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu arazide eksi 15 derecede yeni kamuflajlarını giyerek operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.