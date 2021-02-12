Teröristlere göz açtırmıyorlar

Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında komandolar, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu kapsamında arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komandolar teröristlere göz açtırmıyor. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu kapsamında Sivas’ın Divriği ilçesi Akdağ bölgesinde arazi tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan operasyon drone ile havadan görüntülenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.