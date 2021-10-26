Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Ekim 2021 günü saat 04.00 sıralarında Çatak ilçesi kırsalında örgüt üyelerince kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mağaranın içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilerek mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.