Teröristler saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı

Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 teröristin, saldırı öncesinde çanta veya poşet benzeri nesneyi çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Saldırıdan 10 dakika öncesine ait o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Dün 22.42 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.

Olay her yönüyle incelenirken, 2 teröristin polisevine yaklaşık 200 metre uzağında çöp bidonuna şüpheli bir el çantası veya poşet benzeri nesneyi attığı ortaya çıktı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.