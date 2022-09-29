Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırısı sırasında 2 kadın teröristin polisle girdiği çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mersin’de 26 Eylül gecesi Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ve bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir polisin şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, güvenlik görevlilerinin teröristlerle girdiği kahramanca mücadele gözler önüne seriliyor.

Teröristin kendini patlatma anı kamerada

Ortaya çıkan son görüntüde ise silahlı saldırıya gerçekleştiren 2 kadın teröristin, çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiklerine ilişkin anlar yer aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, silahlı çatışma bilgisini alarak bölgeye giden bekçilerin, nizamiye kapıya doğru temkinli yaklaştıkları sırada büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor. Büyük bir alev topunun ortaya çıktığı patlama sonrası, bölgedeki park halindeki aracın ve ağaçların yanmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra ise bekçilerin patlamanın olduğu yere doğru ilerledikleri anlara ilişken görüntüler yer alıyor.

Saldırıdan 3 gün önce Türkiye’ye giriş yapmışlar

Öte yandan, olayın ardından ardı arkasına operasyonlar düzenleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 22 kişiyi gözaltına alırken dün de terörle bağlantılı olduğun değerlendirilen 20 kişiyi daha gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, önemli bilgilere de ulaştı. Hain saldırıya gerçekleştiren 2 kadın teröristin, saldırıdan 3 gün önce Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenirken, saldırının Suriye’de planlandığı yönünde bilgiler elde edildi.

Gizli haberleşme ağı üzerinden koordine edildiler

Diğer yandan, teröristlerin tıpkı FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock gibi bir haberleşme ağı üzerinden koordine edildikleri ve Tece Polisevi’nin koordinatlarının da bu uygulama üzerinden teröristlere bildirildiği yönünde bilgiler alındı.