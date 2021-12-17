Teröristbaşı Gülen’e yelpaze sallamasıyla tanınıyordu; İzmir’de gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in geçmiş yıllarda konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan kişi olarak tanınan ve uzun zamandır aranan Adem Z., İzmir’de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990’lı yıllarda çekildiği kaydedilen videolarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında duran, uzun zamandır da firari olarak aranan Adem Z.’nin, farklı bir kimlikte Dokuz Eylül Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.

Korona virüs tedavisi görüyormuş

Adem Z.’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, farklı bir kimlikle korona virüs tedavisi gördüğü, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Doktorların müdahalesinin ardından iyileşmeye başlayan Adem Z., taburcu edildikten sonra hastane çıkışında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yelpaze sallamasıyla tanınmıştı

İzmir’de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem Z., FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yelpaze salladığı videoyla gündeme gelmişti. 1990’lı yıllara ait olduğu düşünülen videoda Gülen sözde kriz geçirirken hemen yanında oturan Adem Z., Gülen’in bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Adem Z.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.