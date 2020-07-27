Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
PYD/PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARINDAN SALİH MÜSLÜM’ÜN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCU MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM OLAN YEĞENİ DALYA MAHMUT MÜSLÜM (21), ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), adliyeye sevk edildi.
15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi’ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.
Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslüm, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslüm’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.
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