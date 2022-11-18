Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’ndeki keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.

Beyoğlu’ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in, İstiklal Caddesinde keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 22 Ekim’de İstiklal Caddesi’nde keşif yapan teröristin, caddede yürüdüğü sırada sürekli olarak cep telefonu ile özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.