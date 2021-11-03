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Teröre ve manipülasyona karşı ’Mutlu Bakış’

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, lise öğrencilerine yönelik, "Mutlu Bakış (MutluLOOK) projesi kapsamında, terör hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısı düzenledi.

Asayiş 03.11.2021, 14:35
Teröre ve manipülasyona karşı ’Mutlu Bakış’

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, lise öğrencilerine yönelik, "Mutlu Bakış (MutluLOOK) projesi kapsamında, terör hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısı düzenledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, tescilli projesi olan Mutlu Bakış (MutluLOOK) Projesi kapsamında, İzmir Kız Lisesi’nde öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Projenin sunumunu gerçekleştiren emniyet mensupları tarafından yapılan sunumda, terör örgütlerinin propaganda yöntemleri ile eleman temin etme sürecinde istismar ettikleri konular ve pratik uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler sunum esnasında kendilerine aktarılan bilgileri uygulanan pratiklerle tekrarlama şansı da buldu.

Hedef: 60 bin öğrenciye ulaşmak

Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Şenol Kurt, önleyici polislik kapsamında hazırladıkları "Mutlu Bakış" projesi ile bu öğretim yılında kentteki 50 bin lise öğrencisi ile üniversite sınavına hazırlanan 10 bin öğrenciye ulaşmayı istediklerini bildirdi. Suç odaklarının yapacağı eylemleri gerçekleştirmek için insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Kurt, "Suç ve suç odakları yapacakları eylemler için insan kaynağı ihtiyacı duymakta. Bu insan kaynakları da genellikle 14-25 yaş arası gençler oluyor. Biz bu önleyici faaliyetleri yürütürken, interaktif yöntemlerle sizlere yönelik algının nasıl geliştiğini, burada arkadaşlarımızın anlattığı gibi nasıl yanlış bilgilerle sizleri etkisi altına almaya çalıştıkları açıkça görülüyor. Biz suç örgütlerinin nasıl eleman temin etmeye çalıştıklarını araştırdık ve bunlara yönelik projeler geliştirip yürüttük. Sevgili öğrenciler! Sizlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı olacağınıza; demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarınızı en iyi biçimde yerine getireceğinize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Devlet ve millet olarak hepimizin görevidir"

İzmir Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Hulusi Doğan, sunuma interaktif katılım gösteren öğrencilere hediye verirken, kürsüde konuşma gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Doğan, "Çok güzel bir program hazırlanmış. Katılım sağlayan ve bu projeyi aktaranlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelede iş bittikten sonra değil, işin başında mücadele etmek önemlidir. Tıpkı aşıda olduğu gibi örneklendirebiliriz. Korona virüsten korunmak için aşı vuruluyoruz. Aşı olmazsak korona oluruz ve tedavi süreci başlar. Bu örnekte olduğu gibi işin en başında bilinçlendirme çok önemli. İnanıyorum ki, bu faaliyetlerden sonra sizlerin de bakış açınız değişecek ve olaylara bakış açınız daha bilinçli olacaktır. Bu proje ile ilimizde 10 bin gencimiz bilinçlenecek. Biz tüm gençlerimize bu projenin ulaşmasını istiyoruz. Bu proje mükemmel bir çalışma olmuş. Bu nedenle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençleri çok seviyoruz. Onların hepsi bizim için çok önemlidir. Onların hem sağlığını, hem canını hem de geleceklerini düşünmek, devlet ve millet olarak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Öğrenciler projeyi verimli buldu

Projenin verimli olduğunun altını çizen öğrenciler, gerçekleştirilen sunumun ardından anlatılan konularda daha bilinçli olduklarını söyledi. Öğrencilerden Nurgül Güzelel, "Bu projeyi gayet verimli buldum. Bize bazı kişilerin attıkları mesajları dikkate almamamız öğretildi. Terörle ilgili kötü niyetli kişilerin yöntemleri gösterildi" derken Ceylin Öztürk de "Faaliyetler bizim için oldukça verimli oldu; güzel bir çalışma olmuş. Bu bilgilendirme toplantısında anlatılanlar zaten son günlerde oldukça gündemde. Bu konuda bir bilgilendirme yapılması oldukça faydalı oldu bizler için" sözlerine yer verdi. Yine öğrencilerden Melisa Tarhan ise "Bu anlatılanlardan sonra edindiğim yeni arkadaşlar ve insanlarla ilişkilerimi süzgeçten geçireceğim. İnternette oldukça bilgi kirliliği de hakim zaten. Anlatılanlar ışığında bu konularda daha da fazla bilinçlendik" açıklamasında bulundu.

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