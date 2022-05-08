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Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu

Muş’ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörün izlerinin silindiği dağlar kimi vatandaşa gelir kapısı olurken, kimi vatandaşa da hobi alanı oldu.

Asayiş 08.05.2022, 13:23
Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu

Muş’ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörün izlerinin silindiği dağlar kimi vatandaşa gelir kapısı olurken, kimi vatandaşa da hobi alanı oldu.

İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden arındırılan dağlar, hafta sonları binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Başarılı operasyonlar sonucunda güven ve huzurun sağlandığı bölgelere akın eden kimi vatandaş dağlarda doğal olarak yetişen gülbahar bitkisini toplayarak para kazanırken, kimi vatandaş ise ailesiyle birlikte hobi amaçlı dağları geziyor. Terör unsurlarının izlerinin silindiği dağlarda artık çocuk sesleri yankılanırken, birçok vatandaş da buradan topladığı gülbahar bitkisinden aile ekonomisine katkı sağlıyor. Karların erimesiyle her gün binlerce kişiyi misafir eden Şenyayla ve Derecik dağları, eşsiz doğasıyla da piknikçilerin uğrak noktası haline geldi.

“Ailemizle beraber gülbahar bitkisi toplamaya geldik”

Ailesiyle birlikte hobi amaçlı gülbahar bitkisi toplamaya geldiklerini ifade eden vatandaşlardan Ümit Koşan, “Burası Derecik Dağları. Hafta sonu ailemizle beraber gülbahar bitkisi toplamaya geldik. Kış boyu içerideydik. Biraz hava alalım ve gülbaharın faydalarından yararlanalım istedik. Bu işi ticaret amaçlı yapanlarda var ama biz sadece hobi amaçlı ve kendi ihtiyacımız için topluyoruz. Bu bitkiyi ekmekle tüketenlerde var, hamurun içerisine bırakıp pide salonlarına götürenlerde var. Kış mevsimi için de haşlayıp saklayanlar oluyor. Gayet lezzetli bir besin” dedi.

“Buralar şu an çok güvenli”

Artık dağlara rahat bir şekilde çıktıklarını belirten Koşan, “Buralar çok uzak yerler olduğu için eskiden hiç gelemezdik. Korku yaşamadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde geliyoruz. Buralar şu an çok güvenli. Çok rahat bir şekilde herkes gelebilir. Kimsenin korkmasına gerek yok. Eskiden Muş’un dışına çıkamazdık ama şimdi çok rahat, çok huzurlu bir şekilde ailemizle, çocuklarla rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Bunlar yapılan başarılı operasyonlar ve hiç çekinmeden buraya gelen askerimiz sayesinde oldu, güvenlik güçlerimiz sayesinde oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“Güvenli operasyonlar sayesinde herkes ailesiyle buraya rahat bir şekilde geliyor”

Vatandaşlardan Naim Güler de, karların erimesiyle insanların dağlarda gülbahar bitkisi toplamaya geldiğini belirtti. Dağda doğal olarak yetişten bitkilerin bazı insanlar için geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Güler, “Yollarda yüze yakın kamyonet var. Bu işin ticaretini yapanlar var. Biz ailecek geldik. Şu an mutfak için topladıklarımız ve kışlık için ayıracaklarımız olacak. Şimdi buralar huzurlu. Eskiden buraya kimse gelemezdi. Allah devletimizden razı olsun, güvenli operasyonlar sayesinde herkes ailesiyle buraya rahat bir şekilde gelebilir. İstanbul, Bursa, Mersin’de Muşlular çok. Oralara gönderenlerde var. Buradan günlük 100 kamyonete yakın gülbahar toplanıyor. Çoğu kişide ailesiyle pikniğe geldiği için toplayıp götürüyor. Şimdi herkes ailesiyle çoluk çocuğuyla rahat bir şekilde buralara gelebiliyor” diye konuştu.

“İlkbaharda geçimimizi gülbahar satarak sağlıyoruz”

İlkbaharda gülbahar satarak geçimlerini sağladıklarını belirten İsmail Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Geçim kaynağımız gülbahar bitkisi. Sabah saat 06.00’da gülbahar toplamaya geliyoruz. Uçurum olduğu için gülbaharları torbalarla karın üzerinde kaydırarak getiriyoruz. Günde 15 torbaya yakın topluyoruz ve bu da 250 kiloya yakın geliyor. Bunları İstanbul ve Bursa’ya yemeklik için gönderiyoruz.”

(UU-MSA-Y)

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