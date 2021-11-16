Terörden aranan HDP’li eski belediye başkanı ve iş adamı yurt dışına kaçarken yakalandı

Adıyaman’da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir iş adamı ile eski HDP’li belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı.

Daha önceden hakkında terörizmi finanse etmek suçundan tutuklanan ve tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraatine itiraz edilen iş adamı Abuzer A. ile HDP’li Kömür Eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Abuzer A. ve Hüseyin Y.’nin sınır ötesine geçtikleri ancak Yunanistan askerlerince üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına itildikleri ve burada Türk Sınır birliklerince yakalandıkları öğrenildi.

Her iki kişi hakkında da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı verildiği, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem şube ekiplerince şüphelilerin Edirne’den Adıyaman’a getirileceği öğrenildi.