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Terör suçundan gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şahıstan 1’i adliyeye sevk edildi.
Asayiş 17.10.2022, 16:03
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şahıstan 1’i adliyeye sevk edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan H.S., A.Y., M.Y., A.D. ve E.S. isimli şahısları sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalayıp gözaltına almıştı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen ve burada işlemleri tamamlanan şahsılardan A.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.