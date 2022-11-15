Terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili lojistik destek sağlayan ve aranan teröristi Edirne’ye götüren Suriye uyruklu Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ile eylemciyi Taksim’e bırakan Yasir E.K. sorguya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakalanan 50 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı bir hücre tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 50’ye yükseldi. Bombayı İstiklal Caddesi’ne bırakan Ahlşam Albashir ile B. adlı teröristi Beyoğlu’na aracıyla götüren Yasir E.K., B. adlı firari teröristi Edirne’ye taşıyan Ammar Jarkas ile Ahlam Bashir’i Esenler’den Küçükçekmece’deki eve bırakan Ahmed Jarkas da gözaltına alındı. İstanbul’daki saldırıda doğrudan parmağı olan hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir adlı örgüt üyesi ile birlikte Afrin’den Türkiye’ye ‘karı-koca’ kılığında gelen B. adlı teröristi İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas’ın ifadeleri, eylemdeki kilidi çözecek.

TEM Şube’de çapraz sorguya alınan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim’e götüren Yasir E.K.’nın da aralarında olduğu 50 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.