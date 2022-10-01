Terör örgütünün sığınakları tek tek tespit ediliyor

Adıyaman’da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü tarafından önceki yıllarda kullanılan ve içerisinde yaşam malzemesi olan 2 sığınak bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman kırsalında 2019-2020 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kış üstlenmesinde kullanılan sığınak tespit edildi. Öğret mensupları tarafından iki ayrı noktada toprağa gömdüğü ve içerisinde yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların genişleyerek devam ettiği açıklandı.