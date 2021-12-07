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Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon! 42 şüpheli gözaltında...
PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarına operasyon düzenlendi.
Asayiş 07.12.2021, 09:15
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.