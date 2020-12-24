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Terör örgütünün geçiş güzergahında drone destekli operasyon
Sivas’ın Divriği ilçesinde terör örgütünün geçmişte geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgelerde drone destekli operasyon gerçekleştirildi.
Asayiş 24.12.2020, 18:12
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Sivas’ın Divriği ilçesinde terör örgütünün geçmişte geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgelerde drone destekli operasyon gerçekleştirildi.Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Divriği ilçesi Delidağ Bölgesi’nde, Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirildi. Arama-tarama faaliyetini kapsayan operasyonda 3 komanda timi görev aldı. Karlı zemindeki operasyon havadan drone ile desteklendi. Operasyonda herhangi bir unsura rastlanılmadı.
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