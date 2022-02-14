Terör örgütüne üyelikten kesinleşmiş cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da, haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve her bir şahsın 4 yıl, 8 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucunda yakalandı. Şüpheliler, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda bir yıldır “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan ve her bir şahsın 4 yıl, 8 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü C.B. ve H.B., Dicle ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı.

Zanlıların, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.