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Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
İZMİR'DE, PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN H.T. İSİMLİ ŞAHIS, İZMİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAKALANDI.
Asayiş 21.08.2020, 09:44
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İzmir’de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli şahıs, İzmir İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam ettirilen istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli şahıs, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiği adres tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında devam ettiği bildirildi.
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