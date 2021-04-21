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Terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu, İzmir’de yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Asayiş 21.04.2021, 15:46
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Terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu, İzmir’de yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.M.nin Menderes ilçesindeki bir evde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda H.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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