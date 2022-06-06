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Terör örgütüne bir 'Pençe' darbesi daha: 7 terörist etkisiz
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Asayiş 06.06.2022, 10:22 06.06.2022, 11:01
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG ile mücadele aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz" mesajını paylaştı.