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Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Asayiş 06.09.2022, 16:43
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkiinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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