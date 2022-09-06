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Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 06.09.2022, 16:43
Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkiinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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