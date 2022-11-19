Terör örgütünden temizlenen dağlar dağ keçilerinin mekanı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütünden temizlenen dağları mekan tutan dağ keçilerinin görüntülerini paylaştı.

MSB’den yapılan paylaşımda, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır! Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu.