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Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa’da yakalandı

Suriye’de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 14.08.2022, 15:15
Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa’da yakalandı

Suriye’de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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