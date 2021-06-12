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Terör örgütü YPG/PKK’dan Afrin’e art arda 2 füze saldırısı: 6 ölü, 15 yaralı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda düzenlediği 2 füze saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Asayiş 12.06.2021, 19:51
Terör örgütü YPG/PKK’dan Afrin’e art arda 2 füze saldırısı: 6 ölü, 15 yaralı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda düzenlediği 2 füze saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi. Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi. Yere kaynaklar, saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle Afrin’deki Şifa hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor.
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