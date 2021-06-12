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Terör örgütü YPG/PKK’dan Afrin’e art arda 2 füze saldırısı: 6 ölü, 15 yaralı
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda düzenlediği 2 füze saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Asayiş 12.06.2021, 19:51
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda düzenlediği 2 füze saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi. Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi. Yere kaynaklar, saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle Afrin’deki Şifa hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor.