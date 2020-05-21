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Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı

Almanya’da bulunan Eitorf Merkez Camii’nin duvarına terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı.

Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı

Almanya’da bulunan Eitorf Merkez Camii’nin duvarına terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:36
2003 Okunma
Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı

Almanya'da bulunan Eitorf Merkez Camii'nin duvarına terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı. Almanya'da camilere yönelik çirkin saldırılar bitmek bilmiyor. PKK terör örgütü yandaşları, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Eitorf beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eitorf Merkez Camii duvarına örgüt yanlısı yazı yazdı. Sabaha karşı 01.30 sularında Eitorf Merkez Camii'ne terör örgütü yandaşları tarafından yapılan saldırı ile ilgili bilgi veren dernek başkanı İrfan Saral, sabaha karşı camilerinin duvarına yazılan yazı fark edildikten sonra polise bilgi verildiğini, polisin olay yerine intikal ederek gerekli incelemeler başlattığını söyledi. Saral, camilerine daha önce böyle bir saldırının olmadığını ve saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

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