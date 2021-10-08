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Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş 08.10.2021, 09:39
Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Demirci Jandarma Karakol Komutanlığı ortak bir çalışmayla, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masasının 2021/1-3330 sayılı yazısı gereği PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Ballıca Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Şanlıurfa T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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