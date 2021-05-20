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Terör örgütü TKP/ML operasyonuna ilişkin flaş gelişme: Firari şüpheli Erzincan’da yakalandı

Terör örgütü TKP/ML hücre yapılanması için görevlendirdiği örgütün Eylem Timi arasında yer alan firari İsmail T. Erzincan’da yakalandı.

Asayiş 20.05.2021, 12:35
Terör örgütü TKP/ML operasyonuna ilişkin flaş gelişme: Firari şüpheli Erzincan’da yakalandı

Terör örgütü TKP/ML hücre yapılanması için görevlendirdiği örgütün Eylem Timi arasında yer alan firari İsmail T. Erzincan’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre terör örgütü, TKP/ML hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yakalanan 7 şüphelinin yanı sıra firari olarak aranan İsmail T.’nin, Erzincan’da saklandığı evde güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Örgütün Eylem Timi arasında yer alan firari şüphelinin İstanbul Ümraniye’deki evinden silahlar çıkmıştı.
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