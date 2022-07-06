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Terör örgütü sempatizanı yakalandı
Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.
Asayiş 06.07.2022, 17:00
Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.
Düzce’de yapılan istihbarat çalışmasında, PKK/KCK propagandası suçu ile yakalanması bulunan H.R. isimli şahsın İstanbul’dan Muş’a seyahat edeceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.R. isimli şahıs, TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.