banner596

Son Dakika

Terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs yakalandı

Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Asayiş 25.11.2022, 19:40
Terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs yakalandı

Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)