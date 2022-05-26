Terör örgütü PKK/YPG IKBY’de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir köye roketli saldırı düzenlemesi sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Duhok kentine bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylülere roketli saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, terör örgütünün köyü 2 roketle hedef aldığı ve saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı ifade edildi.