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Terör örgütü PKK/YPG, Duhok’ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin IKBY peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaralandı.
Asayiş 27.05.2022, 09:05
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin IKBY peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinin kuzeyindeki Kanimasi bölgesinde yer alan peşmerge güçlerinin mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Amedi Kaymakamı Varşin Selman, saldırı sonucu 1 peşmergenin yaralandığını açıkladı.
Öte yandan terör örgütü PKK/YPG’nin dün Duhok’a bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylüleri hedef aldığı roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralanmıştı.